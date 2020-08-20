2020/08/20 | 14:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 3995 اصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 3995 اصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 3995 اصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).