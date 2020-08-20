الزراعة توجه بتسهيل إنجاز إجازات المستثمرين خلال 7 ايام

2020/08/20 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، الخميس، على ضرورة انجاز اجازة المستثمر خلال سبعة ايام من تخصيص الارض دون المرور بالحلقات الزائدة لدوائر متعددة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الخفاجي التقى بوفد غرفة تجارة بغداد بحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية حسين علي سعود وعدد من المدراء العامين لدوائر وتشكيلات الوزارة".

ونقل النايف عن الخفاجي قوله إن "هدف الوزارة هو زيادة الانتاج الزراعي وتعظيم ايراداته، فضلا عن حماية المنتج من جانب والمستهلك من جانب اخر".

وأكد على "ضرورة توفير بيئة مناسبة للاستثمار ودعم وحماية المستثمرين فضلا عن تسهيل الإجراءات وتقليص الروتين والمعوقات التي يواجهونها".

وتابع أن "لدى الوزارة فرص استثمارية مهمة موزعة على المحافظات من شأنها تنمية القطاع الزراعي".

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