قطر تطلق برنامج تدريبي تحت عنوان الاستدامة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى

2020/08/20 | 14:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن شراكة مع جامعة حمد بن خليفة لتقديم برنامج تدريبي عبر الإنترنت بعنوان: ” الاستدامة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى”، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة من الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.ومن المقرر تقديم البرنامج التدريبي بالتعاون مع معهد جسور، الذي تأسس بهدف

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