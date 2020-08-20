انخفاض أسهم أوروبا بفعل رؤية قاتمة للمركزي الأمريكي بشأن التعافي

2020/08/20 | 15:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي

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