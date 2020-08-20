اثيوبيا تصدر اعلانا هاما بشأن سد النهضة

2020/08/20 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، حيث قال المدير العام للمشروع كيفلي هورو، إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بلغت 75%.وأشار إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78%، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.وأوضح […]

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