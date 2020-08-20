2020/08/20 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية تصدر بيانا حول الاغتيالات الاخيرة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية تصدر بيانا حول الاغتيالات الاخيرة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية تصدر بيانا حول الاغتيالات الاخيرة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).