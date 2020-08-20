مصر.. اكتشاف  “ليس له مثيل” خلال رحلة البحث عن قبر كليوباترا

2020/08/20 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حقق علماء الآثار في مصر اكتشافا مذهلا أثناء البحث عن قبر كليوباترا، وفي الوقت الحالي، يثير هذا الأمر أسئلة أكثر من الإجابات حيث صرح أحدهم بأنه “لم ير شيئا مثيلا له من قبل”.وبحث علماء الآثار عن أدلة بالقرب من وسط الإسكندرية عن قبر كليوباترا، آخر حكام المملكة البطلمية في مصر، وواحدة […]

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