الكشف عن الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد كورونا

2020/08/20 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، الأعراض الجانية للقاح الروسي ضد فيروس “كورونا”.ووفقا له، يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن، مثل احمرار أو بعض الألم.كما يعاني الشخص من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي يمكن أن تصل إلى 37.5 درجة.وأشار تشولانوف إلى أنه […]

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