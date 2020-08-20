رئاسة البرلمان تدعو الى تغيير قائد شرطة صلاح الدين وتحذر الكاظمي

2020/08/20 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة من مغبة تحركات عصابات داعش الإرهابية الأخيرة، مطالبا بتغيير قيادة عمليات صلاح الدين اثر الاستهداف ” الثاني” خلال شهر واحد.وقال الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “وبعد دحر دولة الخرافة عسكريا، واستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية لجأت الأخيرة […]

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