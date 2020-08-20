ارتفاع الليرة بعد حديث أردوغان عن

2020/08/20 | 15:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية صعدت أمس مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.2% بعدما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "بشرى سارة" قال إنه سيعلنها للأتراك غدا الجمعة.

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