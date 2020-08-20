2020/08/20 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، الى تغيير قائد شرطة محافظة صلاح الدين لفشله في إدارة الملف الأمني، محذرا القائد العام للقوات المسلحة من مغبة تحركات عصابات داعش الإرهابية الأخيرة والتركيز على المراقد المقدسة لبث الفرقة والفتنة الطائفية التي ستعيد البلد الى حالة اللاستقرار.وقال الكعبي في بيان تلقت “تقدم” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يحذر من محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب ويطالب بتغيير قائد شرطة صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحذر من محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب ويطالب بتغيير قائد شرطة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحذر من محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب ويطالب بتغيير قائد شرطة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).