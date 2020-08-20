سبحة الاغتيالات تكر.. داخلية العراق

2020/08/20 | 15:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار رصاص الغدر في استهداف الناشطين والصحفيين والباحثين في العراق، لا سيما مؤخراً في البصرة (جنوبا) تعالت الإدانات الدولية لترهيب الناشطين.كما تحركت القوات الأمنية في مدينة البصرة معلنة استنفار

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