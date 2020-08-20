الجدول الجديد لامتحانات “فئتين” من طلبة السادس الإعدادي

2020/08/20 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الجدول الجديد للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي (داخل العراق) وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين (خارج العراق) للعام الدراسي 2019 – 2020.

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