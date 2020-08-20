عودة الهدوء الحذر الى زاخو بعد احتجاجات واعمال شغب

2020/08/20 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخو – الزمان عاد الهدوء الحذر الى زاخو القضاء الحدودي مع تركيا التابع لمحافظة دهوك في اقليم كردستان العراق بعد يوم وليلة من تظاهرات احتجاجية وقع فيها جرحى في صدامات مع قوات الامن الكردية ، وخرج المتظاهرون احتجاجا على السماح للسائقين الاتراك بالدخول مع شاحناتهم الى داخل زاخو ومن ثم دهوك وهو الامر الذي رأى […]

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