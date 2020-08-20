الكون القمعي على قيد الوطن - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/08/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 12. متى وجدت أن ماتكتبه كان أداة تحريضية ضد القمع السياسي والاجتماعي والفكري وكل ما يشوه إنسانية الإنسان؟ وهل عوقبت على ذلك؟ يجيبنا النزال قائلًا:أول مقطوعة شعرية كتبتها كانت:"إننا نحن القوافي والقصائدنحن زغرودةُ أُمٍّنحن أنشودةُ عائدكان شعبي صامدًا ويظل صامد" كتبت للثورة والحزن والجياع في زمنٍ كان هادئًا موادعًا وعائلتي تغدق عليَّ المحبَّة والعطاء، لكنِّي تأثرت ......





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