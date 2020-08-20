2020/08/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني السياسات الصحية المستجيبة لنهج حقوق الانسان والتعامل مع الأزماتكوفيد - 19 وحقوق انسانباحث في مجال حقوق الإنسان- يورد دستور منظمة الصحة العالمية – وتحديدا في دستورها لعام 1946 - مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحق في الصحة ( الاسم الحقوقي الكامل لهذا الحق هو ( الحق في التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ) تشكل هذه المبادئ اطارا استرشاديا مهما لأي سياسة صحية وتصحح الكثير من ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسات الصحية المستجيبة لنهج حقوق الانسان والتعامل مع الأزمات كوفيد - 19 وحقوق انسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسات الصحية المستجيبة لنهج حقوق الانسان والتعامل مع الأزمات كوفيد - 19 وحقوق انسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).