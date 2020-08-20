واع تنشر الجدول الجديد للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

2020/08/20 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الجدول الجديد للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي (داخل العراق) وامتحانات الدور الاول للطلبة النظاميين (خارج العراق) للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠).

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