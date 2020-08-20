الكعبي يشدد على ضرورة حماية المراقد المقدسة

2020/08/20 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، على ضرورة حماية المراقد المقدسة فيما حذر من محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب.

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