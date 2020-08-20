رئيس مجلس النواب يهنئ بالعام الهجري الجديد ويدعو الى التكاتف الحقيقي من أجل غدٍ أفضل

2020/08/20 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، داعيا الجميع للتكاتف الحقيقي من أجل غدٍ أفضل.وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة له، على منصة تويتر، “ونحن نستقبل العام الهجري في ظل ظروف صعبة مرت بنا، دعوتي المخلصة إلى الجميع للتكاتف الحقيقي من أجل غدٍ أفضل”.‏وتابع، “أصدق …

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