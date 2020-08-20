تفاصيل الاتفاقيات مع امريكا لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع والكهرباء

2020/08/20 | 15:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت وزارة المالية، الخميس، توقيع 3 اتفاقيات مع شركات اميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل ا...

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