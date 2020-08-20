العراق يصدر 6 آلاف طـن مـن البرايـم كـوت إلـى الامـارات خـلال آب

2020/08/20 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكـدت الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، إستمرارها بتصدير منتج البرايم كوت إلى دولة الامارات العربية المتحدة الذي يستخدم في اكساء الطرق العامة وعلى وجبـات.

وقال مدير عام الشركة عدنـان الغنـام في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كوادر الشركة وبجهود إستثنائية وبالتعاون مع (شركـة الـدال للاستثمـارات الصناعيـة) قامت يوم الاثنين الموافق ١٧ آب بتصدير وجبة جديدة من مادة البرايم كوت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت (١٤٤٢) طن المنتجة في معمل المنتجات الأسفلتية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار والذي تم إنشاؤه وفق عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة للصناعات التعدينية وشركة الدال للاستثمارات الصناعية".

وأضاف الغنام، أن "الشركة أستأنفت تصدير منتج البرايم كوت إلى دولة الامارات منذ مطلع شهر آب الحالي من معامل المنتجات الأسفلتية في محافظتي ديالى والأنبار ليبلغ مجموع ماتم تصديره ( ٦٠٥٧) طن"، مؤكداً "الإستعداد لتلبية الحاجة المحلية وتلبية طلبات التصدير بالكميات والمواصفات المطلوبـة".

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