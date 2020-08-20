إصابة مواطن بـ'دكة عشائرية' واعتقال الجاني جنوبي بغداد

2020/08/20 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اصابة موطن باطلاق نار نتيجة "دكة عشائرية" واعتقال الجاني جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بناءً على توجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد وبعد حصول اطلاق نار على احد المنازل في منطقة النهروان جنوب بغداد وإصابة احد المواطنين باطلاقات نارية في منطقة الظهر وتضرر عدد من العجلات المارة بما يعرف (بالدكة العشائرية) تم تشكيل فريق عمل ميداني".

وأوضحت، أنه "خلال وقت قياسي تم القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح نوع كلاشنكوف استخدمه في جريمته، تم اقتياده الى مركز شرطة النهروان واعترف صراحة بانه اقدم على ما يسمى الدكة العشائرية، تم تدوين اقواله بالاعتراف وتصديقها قضائيا وايداعه التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".





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