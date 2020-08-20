الآسيوي يستفسر عن جاهزية حكامنا الدوليين قبل المشاركة بدوري الأبطال

2020/08/20 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهيأة التطبيعية بارسال معلومات وافية عن الحكام الدوليين، مهند قاسم وعلي صباح وواثق مدلل، تحضيرا لمشاركتهم في تجمع دوري أبطال اسيا المزمع انطلاقه في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر ايلول المقبل .

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