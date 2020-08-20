هيأة المستشارين: خطة لعمل الخريجين في الشركات الأجنبية

2020/08/20 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، عن خطة لضمان عمل عدد كبير من خريجي المعاهد والكليات في الشركات النفطية الأجنبية.

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