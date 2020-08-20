2020/08/20 | 15:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق بمخالفات رئيس هيئة استثمار بغداد (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 15:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق بمخالفات رئيس هيئة استثمار بغداد (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق بمخالفات رئيس هيئة استثمار بغداد (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).