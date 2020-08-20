2020/08/20 | 15:56 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اللجنة القانونية تكمل ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصبح جاهزاً الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. أكد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان، ان قانون الانتخابات أصبح جاهزاً بعد اتمام اللجنة القان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اللجنة القانونية تكمل ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصبح جاهزاً الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة القانونية تكمل ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصبح جاهزاً الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).