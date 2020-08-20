اللجنة القانونية تكمل ملاحظاتها على قانون الانتخابات: أصبح جاهزاً الآن

2020/08/20 | 15:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أكد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان، ان قانون الانتخابات أصبح جاهزاً بعد اتمام اللجنة القان...

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