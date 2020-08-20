قائد انقلاب مالي ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري

2020/08/20 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قدم الكولونيل المالي، آسيمي غويتا، نفسه للصحافة كرئيس للجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.وقال غويتا أمس الأربعاء: “أقدم نفسي، أنا الكولونيل آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.وأضاف: “مالي في أزمة سياسية واجتماعية وأمنية.لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء.لقد قمنا، بتدخلنا أمس، بوضع البلاد فوق […]

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