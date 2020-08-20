في نفاق واضح للديمقراطين..بايدن ينأى بنفسه عن ناشطة مناهضة للكيان الصهيوني

2020/08/20 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … بينت صحيفة نيويورك بوست الامريكية ، الخميس، انه وفي تناقض ونفاق واضح للحزب الديمقراطي ومرشحه الرئاسي جوبايدن ، ادان وانكر صلته بالناشطة الامريكية من اصل فلسطيني ليندا صرصور بعد ظهورها في المؤتمر الانتخابي للحزب الديمقراطي بعد ان كان قد دعمها بشكل مباشر سابقا.وذكر تقرير للصحيفة ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المتحدث […]

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