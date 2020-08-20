العراق ليس بحاجة لأي قوات اجنبية

2020/08/20 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي في تغريدة على حسابه في تويتر قال رئيس حزب الحل جمال الكربولي ( لقد تحوّلت أمريكا بعد 2011 من دولة احتلال إلى دولة حليفة لمجابهة داعش وتقديم المساعدات لإعمار العراق , وإنّ الرّد على موقفها الإيجابي لا يكون بصواريخ الكاتيوشا , وأنّ حرب العصابات التي تستهدفها لا تعبّر عن رأي جميع […]

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