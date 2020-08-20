2020/08/20 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي… تأتي زيارة السيد الكاظمي لواشنطن على وقع تقلبات وتحولات كبيرة تشهدها المنطقة والعالم .ولاشك ان هذه المفاعيل الهامة والمؤثرة سترخي بظلالها الداكنة على سير المفاوضات التي اختير لجولتها الثانية أن تنطلق تزامناً مع هذه الزيارة .هذه الزيارة التي ليس فيها ملف حقيقي وحيوي أهم من ملف التفاوض مع الامريكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات زيارة الكاظمي لواشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات زيارة الكاظمي لواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).