الحكيم يدعو المنظومة الامنية الى بذل جهد اكبر للحد من حالات اغتيال الناشطين

2020/08/20 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف عراقييون عمار الحكيم، اليوم الخميس، المنظومة الامنية، لبذل جهد اكبر للحد من حالات اغتيال الناشطين ومنع المجرمين من ارتكابها وكشف خيوط هذه الجرائم والقاء القبض على الفاعلين.وقال بيان لمكتب الحكيم، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل بمكتبه الرسمي مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي”، مبينا انه “تم استعراض تطورات المشهد الامني …

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