2020/08/20 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، عن مطالبته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات رئيس هيئة استثمار بغداد بإصدار اجازة استثمارية دون موافقة الجهة المالكة للأرض وهي المصرف العقاري التابع الى وزارة المالية ودون الحصول على موافقة تخطيطية من أمانة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نائب يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات رئيس استثمار بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات رئيس استثمار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات رئيس استثمار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).