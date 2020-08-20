2020/08/20 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، الخميس (20 2020)، على تصريح المشتركة بشان منع قوات البيشمركة من العودة لمحافظة كركوك.

وقال طاهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مثل هكذا تصريحات دوافعها سياسية يجب أن لا تصدر من المؤسسة العسكرية لآن موضوع التعاون الأمني والعسكري يحدد من خلال تقييم الوضع على الأرض".

واضاف أن "الوضع في الميدان يتطلب تواجد قوات البيشمركة، لأن الفراغات الأمنية في جنوب كركوك ما تزال موجودة"، مبينا ان "داعش ما يزال يشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في المحافظة وباقي المناطق المتنازع عليها".

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قد أكد في تصريحات صحفية بأنه لاعودة لقوات البيشمركة إلى كركوك أبدا، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمارس السيطرة على الوضع من خلال المقر المتقدم للعمليات في كركوك.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، الخميس (20 آب 2020)، عن عودة العشرات من العوائل النازحة منذ 14 عاماً إلى قرى ’’بني زيد’’، فيما اشار إلى أن هذه العودة رافقها توتر، بسبب المطالبة بإعادة التدقيق الأمني لملفات الناز

بغداد اليوم- البصرة

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس،(20 آب، 2020)، القيادات الأمنية في محافظة البصرة، بمنع سير المركبات المظللة والتي لا تحمل ارقام.

وقال مصدر أمني من محافظة البصرة في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وجه القي

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس (20 آب 2020)، إلقاء طيران الجيش العراقي منشورات ورقية لتوعية المواطنين بأخذ الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا في محافظة البصرة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات قاعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالوطني الكردستاني يعلق على تصريح العمليات المشتركة بشان منع البيشمركة من العودة لكركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالوطني الكردستاني يعلق على تصريح العمليات المشتركة بشان منع البيشمركة من العودة لكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).