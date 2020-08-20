2020/08/20 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة توجه بتسهيل انجاز اجازات المستثمرين خلال 7 ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توجه بتسهيل انجاز اجازات المستثمرين خلال 7 ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توجه بتسهيل انجاز اجازات المستثمرين خلال 7 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).