نفط أوبك ينخفض الى 45 دولارا للبرميل

2020/08/20 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلنت منظمة اوبك، الخميس، ان سعر السلة النفطية اليومي انخفض صوب 45.19 دولاراً للبرميل الواحد.وقالت المنظمة في بيان لها ان السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.49 دولارا، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.ويعتمد العراق في بيع النفط لآسيا على نفط الاشارة بالنسبة سعر نفط دبي وعمان، فيما يبيع النفط لأوروبا على […]

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