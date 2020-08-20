الكاظمي في أمريكا يعقد المشكلة أم يحلها

2020/08/20 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى المعروف جيدا ان العراقيين جميعا مؤيدين ومناصرين لزيارة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أمريكا ويرغبون في علاقة متوازنة لان العراق بحاجة الى قوة وقدرة أمريكا في كل المجالات الحياتية لكن في الوقت نفسه نرى الكثير منهم غير مطمئنين على نتائجها اي في حالة خوف وقلق لأن أمريكا لا صديق لها […]

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