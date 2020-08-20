2020/08/20 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سحبان فيصل محجوب كثيرة ومختلفة هي تأثيرات الكهرباء المستقرة في حياة المجتمعات، فهي عامل مهم في جميع النشاطات الاقتصادية وتطورها، بنحو سليم، ووتيرة متصاعدة وهي من الشروط المؤثرة والفعالة، وبصفة مباشرة في الجوانب الصحية والأمنية والنفسية للمواطن .في ضوء هذا، فإن أي خلل أو فشل وفي أي بلد من بلاد الأرض يصيب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء… تسقط حكومات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء… تسقط حكومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).