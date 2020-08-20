تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في الانبار

2020/08/20 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت دائرة صحة الانبار، الخميس، تفاصيل الاصابات الـ102 الجديدة بفايروس كورونا التي سجلتها اليوم.وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الانبار سجلت اليوم (١٠٢) وشفاء ٦٦ مصاباً، ووفاة شخص”، موضحة أنه “تم تسجيل ٣٥ مصابا في قضاء الرمادي، و١٥ مصابا في قضاء الفلوجة، و١٤ مصابا في قضاء الگرمة”.وأضافت أنه “تم تسجيل […]

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