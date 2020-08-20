الكشف عن “خطة” لتعيين خريجي المعاهد والكليات في الشركات النفطية الأجنبية

2020/08/20 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، اليوم الخميس عن خطة لضمان عمل عدد كبير من خريجي المعاهد والكليات في الشركات النفطية الأجنبية.وقال الفيصل في تصريح للوكالة الرسمية إن “شركات التراخيص الأجنبية تشترط مهارات ومؤهلات لتشغيل العاملين في شركاتها”، مبينا أن “الخريجين من الجامعات والمعاهد لا يمتلكون تلك […]

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