الكاظمي في واشنطن..زيارة الحلول الوسط

2020/08/20 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سعود الساعدي – زيارة السيد الكاظمي إلى واشنطن حتما لن تعالج الأزمات العراقية وستخرج بتفاهمات مؤقتة وحلول وسطية.– اول خطوة يجب أن يتخذها الكاظمي هي تقديم مصلحة العراق و رفض المس بسيادته وعدم التعاطي معه من جهة العداء الاميركي لإيران وإنما كبلد مستقل بسيادة كاملة.– مباحثات ترامب وفريقه مع الكاظمي ستصل […]

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