المنافذ الحدودية تعيد ارساليتين للجانب الأيراني في منفذ الشلامجة

2020/08/20 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إعادة ارساليتين للجانب الأيراني بمنفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم إعادة ارساليتين في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، محملة بمادة كاربونات الكالسيوم بوزن ٧٨٨٤٠ طنًا”.واشارت الى ان “اعادة الارسالية تم لعدم أكتمال أوراق الارسالية والموافقات الامنية”.

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