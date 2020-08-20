سلحفاة نادرة يعتقد انها اله

2020/08/20 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] اكتشف مواطنون سلحفاة ذهبية في النيبال تعتبر من أندر الأصناف على وجه الأرض بسبب لونها الغريب، ما جعل بعضهم يعتقد أنها الإله "فيشنو".

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