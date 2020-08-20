1287 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

2020/08/20 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 303973.

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