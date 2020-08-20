يويفا يُعلن عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا

2020/08/20 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم، الأحد القادم.ويلتقي بايرن ميونخ بمنافسه باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب “دا لوز” بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.وفيما يلي طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال […]

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