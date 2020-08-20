باحث بمعهد واشنطن يتحدث عن نظرة الادارة الامريكية للعراق ومشاكله الأمنية والسياسية

2020/08/20 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادتحدث الباحث في معهد واشنطن، بلال وهاب، اليوم الخميس، عن نظرة الادارة الامريكية للحكومة العراقية الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان امريكا ستدعم اي حلول عراقية لعودة الاستقرار الامني والسياسي في العراق.وقال وهاب في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الحفاوة التي استقبل فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن تؤكد حرص الولايات المتحدة على تدعيم علاقتها مع العراق وتطويرها وعدم اضعافها".وتابع ان "الولايات المتحدة لا يمكن لها إن تقدم حلولاً لمشاكل العراق الأمنية والسياسية لكنها ستدعم أية حلول عراقية تمهد لانهائها".واشار الى ان "هناك مشكلة اعتماد العراق على النفط في وارداته وايضا مشكلة الفساد المتجذرة والتي تورط بها سياسيون كبار ويفترض ان تكون هناك محاسبة واقالات واستقالات لكن في العراق لا توجد هكذا ثقافة ويجب إن تكون الدولة أقوى لفرض ارادتها".ولفت الى ان "هنالك تعويلا على حكومة الكاظمي بقدرتها على فرض هيبة الدولة والمضي بالإصلاحات في العراق".

وفي كلمة له من واشنطن التي وصلها يوم امس الاربعاء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق يواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد ومحاربة الفساد.

وقال الكاظمي "إننا نواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد"، مؤكدا: "عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة الفساد".

واشار الى أن "الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن ، مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته"، لافتا الى أن "حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي".

ولفت رئيس الوزراء، الى أن "العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين، كما أنه بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات".

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