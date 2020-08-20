الغزي يؤكد أهمية التنسيق بين العراق والامم المتحدة لاعادة اعمار المناطق المحررة

2020/08/20 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، على أهمية إستمرار التعاون لتنفيذ الستراتيجيات والمشاريع والبرامج المشتركة بين العراق والأمم المتحدة، سيما المتعلقة بملفات إعادة إعمار المناطق المحررة وبرامج الإغاثة وإعادة الإستقرار وقال مكتب اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، استقبل ، …

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