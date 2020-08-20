نائب: زيارة الكاظمي ستخدم ترامب انتخابيا

2020/08/20 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، الخميس، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبيت الأبيض بأنها ستخدم الرئيس الأمريكي ترامب انتخابيا فقط.وقال فدعم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الإدارة الأمريكية وترامب غير راغبين ببقاء قواتهم في العراق ولكن يسعون لايجاد الية تكون مشرفة لانسحاب القوات الأمريكية”، لافتا إلى إن “الخطاب الأمريكي […]

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