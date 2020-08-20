الزراعة تصرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء

2020/08/20 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، صرف مستحقات الفلاحين لعامي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

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