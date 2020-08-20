الكاظمي يصدر بياناً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

2020/08/20 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بياناً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

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