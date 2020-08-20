سائرون: جلسات البرلمان ستستأنف في الثالث من ايلول المقبل

2020/08/20 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن تحالف سائرون، الخميس، عن استئناف مجلس النواب لجلساته في الثالث من ايلول المقبل لمناقشة قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.وقال النائب عن التحالف بدر الصائغ لـ/المعلومة/ ان “العطلة التشريعية لمجلس النواب على وشك الانتهاء وسيباشر مجلس النواب بعقد جلساته في الثالث من ايلول المقبل”.واضاف ان “الجلسات الاولى ستخصص لمناقشة قوانين الانتخابات والمحكمة الاتحادية […]

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